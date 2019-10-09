Уралец продал полицейским некачественный виски и поплатился штрафом (ФОТО)

Житель Серовского района заплатит судебный штраф за продажу некачественного алкоголя с вредными примесями. Мужчина был пойман во время оперативной проверочной закупки, которую проводили сотрудники полиции.

Как установили правоохранители, уралец купил в интернете более 10 литровых бутылок алкоголя разных видов – виски, текила, коньяк, чача, абсент, водка, джин. Алкоголь мужчина хранил в своем автомобиле, и в один из дней продал 3 литровых бутылки виски за 2 тысячи рублей человеку, который был участником операции. Вся продукция «бутлегера» была изъята. Впоследствии выяснилось, что алкоголь не соответствует требованиям качества, так как в нем содержался этилацетат (вещество используется как растворитель), метиловый спирт и другие посторонние примеси.

«Выявили и задержали нарушителя в ходе проверочной закупки сотрудники полиции ОВД города Серова. Собранные материалы представители МВД передали нашим партнерам из регионального СK», – сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Продавцу было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В ходе расследования мужчина признал вину в полном объеме. С учетом того, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, подозреваемый направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела.

Суд, рассмотрев материалы, принял решение о назначении гражданину меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщили в следственном комитете.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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