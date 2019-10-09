Полпред рассказал, как по ВСМ утекут мозги из Челябинска в Екатеринбург

Уральский полпред Николай Цуканов на совещании с главными редакторами СМИ рассказал о своем отношении к проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург – Челябинск. Он уточнил, что поддерживает все проекты, которые связаны со строительством транспортной инфраструктуры.

«Мы видели образцы и примеры развития Китая: на тот момент, когда строили дороги, они были нерентабельны, не было пассажиропотока, но последовательно – с созданием рабочих мест, со строительством жилья – появляется и пассажиропоток. Конечно, мы не Китай, у нас другая история, надо определить приоритетность», – отметил Цуканов.

По его словам, решение должно быть за губернаторами Свердловской и Челябинской областей. «Они должны между собой разговаривать, очень внимательно посчитать, что нужно построить – ВСМ или хайвей на шесть полос, который позволит за полтора часа доезжать от одного до другого города», – сказал он.

Полпред объяснил, что скоростное сообщение, которое продвигает южноуральская сторона, может быть опасно для Челябинска. «Эта дорога, прежде всего, нужна Екатеринбургу, а Челябинск не в полной мере оценивает свои риски. Качество жизни в Екатеринбурге выше по многим показателям – по экологии, по образованию, по инфраструктуре. И миграция в сторону Екатеринбурга будет выше, самые лучшие люди могут уезжать в Екатеринбург. Тут надо губернатору посмотреть, какие задачи он ставит. А так – я за этот проект», – добавил он.

Екатеринбург, служба информации

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