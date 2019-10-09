Чтобы Екатеринбург получил деньги на метро, а Тагил – на экологию, должен постараться губернатор. Цуканов оценил шансы городов на «подарки» к юбилею

На совещании с главными редакторами уральских СМИ полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов прокомментировал ситуацию с «подарками», которые хотят получить жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила на 300-летние юбилеи своих городов. Глава полпредства рассказал, что не входит ни в один оргкомитет, и обо всем узнает из докладов губернатора Евгения Куйвашева. Судя по всему, похвастаться пока нечем.

«Губернатор периодически докладывает, что планирует сделать. К сожалению, пока действительно я не вижу, будут ли там федеральные средства. Но будет справедливо, если вы переадресуете этот запрос на губернатора. Главный подарок на 300-летие Екатеринбурга – это метро, Нижнего Тагила – это решение вопросов экологии и медицины. Там есть перечень мероприятий, в полной мере не обозначены федеральные деньги, но это работа исполнительных органов власти, губернатора. Всегда такие грандиозные даты не проходят просто так, несмотря на то, что регион самодостаточный в плане бюджета, он может рассчитывать на поддержку федерации», – объяснил Цуканов.

Екатеринбург, служба информации

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