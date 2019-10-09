На Уралмаше на полтора месяца перекроют улицу Калинина

С 14 октября дорожники закроют для движения транспорта участок улицы Калинина между улицами Стахановская и Ильича. На этом месте будут проводиться работы по строительству сети дождевой канализации возле дома № 26а. Работы выполняет ООО «Строительная компания № 1». Ограничения будут сняты только 1 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителям придется объезжать закрытый участок по периметру улиц Стахановской – Уральских Рабочих – Ильича – Калинина. После окончания земляных работ строители должны восстановить нарушенные элементы благоустройства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.10.19

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