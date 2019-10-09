Компенсации за детский сад теперь смогут получать только семьи с маленьким доходом

В Свердловской области изменился порядок предоставления компенсаций на оплату, взимаемую с родителей за содержание малышей в детских садах. С 1 сентября на материальную поддержку смогут рассчитывать только семьи с небольшим доходом, а свое право на льготу теперь нужно подтверждать справками из министерства социальной политики.

Ранее компенсацию могли получать абсолютно все родители. Она рассчитывается исходя из среднего размера оплаты присмотра и ухода за детьми, установленного в регионе. Сейчас эта сумма в Свердловской области – 1231 рубль. Компенсация на первого ребенка составляет 20% от областного показателя, на второго – 50%, на третьего – 70%, на четвертого и последующих детей – 100%. При этом реальная оплата за детский сад по муниципалитетам сильно различается. Например, в Екатеринбурге тариф доходит до 3 тысяч рублей.

С 1 сентября вступил в силу областной закон, по которому компенсацию за детский сад смогут получать только те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума. Так что теперь родителям сначала нужно собрать справки о доходе семьи за три месяца и отнести в министерство социальной политики, где индивидуально рассчитают все выплаты. Чтобы отказаться от компенсации, нужно вручную написать заявление для бухгалтерии садика.

«Компенсация на одного ребенка составит около 250 рублей. Многие родители просто не захотят тратить время на сбор справок ради этой суммы. Раньше было проще, компенсацию просто зачисляли на карту. В нашем детском саду уже более половины родителей сказали, что не собираются идти в минсоцполитики», – рассказала жительница Екатеринбурга Полина.

Отметим, что новый порядок начисления компенсаций коснулся только тех семей, чьи дети впервые пошли в детский сад. Для других материальная поддержка выплачивается по-старому, вне зависимости от семейного дохода.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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