«МегаФон» предложил абонентам тариф с 30-процентным кешбэком

Сотовый оператор «МегаФон» выпустил новую линейку тарифов «Включайся!» с максимальным размером кешбэка в 30% – самым большим на российском рынке услуг связи – и возможностью тратить его на оплату звонков, SMS и интернет-трафика. Бонусы начисляются каждый месяц и доступны для использования в течение года.

С октября пользователям тарифных планов «Включайся!» доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кешбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кешбэка – 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума – в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кешбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

«Весной мы первым среди операторов предложили клиентам тарифы с кешбэком. Изучив пожелания абонентов, мы представляем обновленную линейку «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кешбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кешбэка попросту нет в России», – отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона».

Кроме того, накопленные суммы кешбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку на «МегаФон ТВ», сервисы «МегаФон Пресса», «МегаФон Музыка», «МегаФон Книги», антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Екатеринбург, служба информации

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