Жительница Красноуральска переехала из аварийного дома в новую квартиру после вмешательства прокуратуры

В Красноуральске женщине, проживающей в разваливающемся бараке с двумя маленькими детьми, пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы решить проблему с жильем, – администрация городского округа не спешила исполнять закон.

Прокуратура Красноуральска, проведя проверку, установила, что многоквартирный дом, в котором на условиях социального найма жила заявительница с двумя малолетними детьми, 2013 и 2018 г.р., признан аварийным, он не пригоден для проживания и его давно пора было снести. При этом семья, о которой идет речь, признана малоимущей и была внесена в список граждан, нуждающихся в жилье.

Между тем по закону, малоимущие граждане, проживающие в непригодных для этого условиях, имеют право на внеочередное предоставление квартир по договорам социального найма.

«Поскольку администрацией городского округа Красноуральск требования действующего законодательства не исполнялись, прокуратура города в интересах заявительницы и ее двоих малолетних детей в Красноуральский городской суд направила исковое заявление об обязании администрации городского округа предоставить данной семье жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры. Суд удовлетворил иск прокурора города в полном объеме.

В сентябре 2019 года администрация городского округа исполнила решение суда, и семья переехала в трехкомнатную квартиру площадью 59,5 кв. м. Квартира отвечает всем санитарным и техническим нормам и требованиям, уверены в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

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