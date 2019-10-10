«Уральские авиалинии» признали одной из самых безопасных авиакомпаний в мире

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила максимальную оценку по безопасности в рейтинге компании Airline Ratings – 7 звезд из 7.

Этот рейтинг составлен на основе исследования более 435 авиакомпаний мира. В нем анализировались авиаинциденты, количество жертв, наличие сертификатов эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA) и другие факторы.

«Уральские авиалинии» выстроили многоступенчатую систему контроля за тем, чтобы полет и подготовка к нему обеспечивали высокий уровень надежности: работа технического персонала, квалифицированные пилоты, подготовленные бортпроводники, а также наличие собственного авиационно-технического центра, который позволяет проводить все формы наземного обслуживания самолетов», – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Там же подчеркнули, что авиакомпания является членом Международной ассоциации воздушного транспорта – IATA и регулярно проходит аудиты, подтверждающие ее стремление к высокому уровню безопасности полетов за счет соответствия международным стандартам.

Напомним, весной «Уральские авиалинии» вошли в топ-100 самых безопасных авиакомпаний мира по версии авторитетной немецкой аудиторской компании Jacdec.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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