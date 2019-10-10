В Тагиле из-за плохой дороги трамвай вынесло с рельсов. Есть пострадавшие (ФОТО)

В Нижнем Тагиле накануне вечером случилось ДТП с участием трамвая, который ехал по маршруту № 4. Вагон вынесло с рельсов, развернуло и бросило на встречную полосу автомобильной дороги. Там произошло столкновение с Mazda 3.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу, в результате аварии пострадали два человека: водитель иномарки, 54-летняя женщина, и пассажир трамвая, 33-летний мужчина. У обоих переломы.

В Госавтоинспекции уточнили, что трамвай сошел с рельсов из-за дефекта дорожного полотна.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Екатеринбург, Елена Сычева

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