В Екатеринбурге на пожаре погиб ребенок, еще два – пострадали (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня вечером произошел пожар в мгогоэтажке на Эльмаше – в доме на улице Таганской, 24/1. В момент возгорания в квартире на четвертом этаже были три ребенка. «Мать оставила их со своей подругой и ее знакомой в квартире. Предварительно, в результате возгорания погиб один ребенок, двух малолетних детей успели вынести на лестничную клетку. У пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, дети госпитализированы в городскую больницу для оказания медицинской помощи и определения степени тяжести их состояния», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Соседи погибших в соцсетях утверждают, что женщины выпивали, и одна из них вышла в магазин за спиртным. Так это или нет, разберется следствие – уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга областного СКР.

«На месте происшествия работают следователи районного отдела и следователь-криминалист областного СКР, а также сотрудники МЧС и полиции. Тело умершего будет направлено для проведения судебной медицинской экспертизы, также в ходе следствия выясняется точный очаг и причина возгорания (предварительная версия – неосторожное обращение с огнем). В ходе расследования в обязательном порядке будут выясняться, в том числе, причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии, и в целях недопущения подобных обстоятельств впредь, будут приняты необходимые меры профилактики», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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