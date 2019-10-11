Спасатели научат молодежь, что делать во время аварии космического корабля

Завтра, 12 октября, в Свердловской области на базе детского оздоровительного лагеря имени Аркадия Гайдара пройдут учения, во время которых сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области будут готовить молодежь к действиям при аварии космического аппарата.

«По легенде учения, в результате произошедшей аварии космического аппарата и падения осколков произошли разрушения зданий. Участники будут тушить пожар, вести поиски и спасение пострадавших, организуют эвакуацию жителей и работников из разрушенных помещений и локализуют последствия чрезвычайной ситуации», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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