В Нижнем Тагиле женщина родила ребенка-богатыря

В Нижнем Тагиле 32-летняя местная жительница Ольга родила необычно крупного ребенка. Его вес – 5 кг 300 г, а рост – 60 см.

Обычно вес новорожденных составляет от 3 до 3,5 кг. Дети весом от 3,5 до 5 кг уже считаются крупными, а тех, кто весит больше, медики определяют как гигантов. Такие малыши рождаются редко, при этом часто врачи принимают решение о кесаревом сечении. Однако роды тагильчанки были естественными, длились около четырех часов. У женщины это второй ребенок, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Я ожидала крупного ребенка. Но чтобы настолько большого – и в мыслях не было! Когда сказали вес, я была просто в шоке. Теперь нужно заново половину вещей покупать, поскольку заготовленные явно будут не в пору», – рассказала мама мальчика, которого назвали Артемом. Маленького богатыря и его мать планируют выписать в срок.

Напомним, ранее в интервью «Новому Дню» главный эндокринолог Свердловской области Анна Малишевская рассказывала, что в медицине есть такое понятие «гестационный диабет» или «диабет беременных». «Когда у женщины диагностируется повышенный сахар во время беременности, и если это не лечить, то появляется крупный плод. У нас любят хвастаться, вот, мол, «я для батюшки-царя родила богатыря» – но это вовсе не повод для радости. Если вес малыша более 4 килограммов, то это говорит о признаках фетопатии и повышенном уровне сахара у мамы», – объясняла она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.10.19

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