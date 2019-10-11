Молодежная сборная сыграла вничью против Польши, сравняв счёт на последних минутах (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошел домашний матч третьего тура отборочного турнира Евро-2021, в котором встретились молодежные сборные России и Польши.

Как передает корреспондент «Нового Дня», встреча закончилась ничьей, хотя временами казалось, что удача на стороне команды гостей. Счет в матче формально открыли поляки, хотя это был автогол – мяч срикошетил от защитника Игоря Дивеева.

После у сборной Польши было еще несколько опасных моментов, которые, к счастью, реализовать не удалось.

На 22 минуте встречи россияне сравняли счет – вратарь Камиль Грабара врезался в своего же защитника, моментом воспользовался полузащитник Даниил Уткин и отправил мяч в незащищенный угол – 1:1.

Впрочем, под конец тайма в добавленное время поляки все же вырвались вперед из-за ошибки российской защиты, гол на свой счет записал форвард Патрик Клималя.

Второй игровой отрезок сборная России начала с более хорошим настроем, несколько минут подопечные Михаила Галактионова не выпускали своих соперников от их ворот, создав не один опасный момент.

Россияне много владели мячом, однако сравнять счёт никак не удавалось. Как и в предыдущем тайме, мяч оказался в сетке лишь в первую минуту добавленного времени – на сей раз отличился Магомед-Шапи Сулейманов.

Счет стал 2:2 к неудовольствию немногочисленных польских болельщиков, да и самих игроков. На поле чуть было не завязалась потасовка, арбитр еле успокоил игроков, а позже выписал четыре «горчичника» – по два на каждую из сторон.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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