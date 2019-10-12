Под Тагилом нашли боевой снаряд времен Второй мировой войны

В Нижнем Тагиле бойцы Росгвардии обезвредили боеприпас из прошлого. Его нашли в лесу в районе поселка Ключики.

Специалисты установили, что это осколочно-фугасный снаряд калибра 76 миллиметров, начиненный взрывчатым веществом иностранного производства времен Второй мировой войны, предназначен для горной пушки.

Боевой снаряд был уничтожен саперами нижнетагильского ОМОНа. Эвакуация жителей поселка не потребовалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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