К выходным в Екатеринбурге ударят морозы и пойдет снег

В Екатеринбурге похолодает к выходным. Как сообщили в Гидрометцентре России, в начале недели будет довольно тепло: в понедельник днем ожидается до +9 градусов, во вторник – до +7 градусов. Затем погода начнет меняться.

Уже в среду днем будет +5, в четверг – только +3 градуса, а в пятницу столбики термометров не поднимутся выше +1. В субботу днем синоптики обещают ноль градусов, ночью подморозит до -3. Также в этот день пойдет снег.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.19

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