Екатеринбуржцы жалуются на черные мешки с мусором – их не убирают (ФОТО)

Жители Екатеринбурга жалуются на службы благоустройства – мешки с мусором и павшей листвой после осенних субботников складируют в зеленых зонах, во дворах жилых домов, на детских площадках, на газонах и клумбах. Неделями их никто не убирает.

Так, черные полиэтиленовые пакеты лежат около двух недель в зеленых зонах улиц Амундсена и Волгоградской. «Некоторые мешки уже начали лопаться, все их содержимое вылавливается обратно на газон. Чем заняты коммунальщики и квартальные, непонятно», – рассказала «Новому Дню» жительница микрорайона.

Жители окрестных домов собираются писать жалобу через официальный сайт администрации Екатеринбурга с требованием эвакуировать с газонов весь мусор.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.19

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