В Екатеринбурге приставы арестовали у женщины «Мерседес Бенц» за долги по налогам

Судебные приставы Чкаловского района Екатеринбурга арестовали у местной жительницы автомобиль «Мерседес Бенц CLS350» из-за долга по налоговым платежам. В общей сумме женщина задолжала государству порядка 280 тысяч рублей.

Выполняя решение суда о взыскании налогов за счет имущества должницы, судебные приставы выяснили, что у горожанки есть два люксовых автомобиля: «Мерседес S350» и «Мерседес Бенц CLS350». На последний и был наложен арест. Автомобиль оставлен на хранение должнице, но без права пользования. Вскоре после этого женщина погасила более половины долга, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Однако если долг не будет погашен полностью в срок, автомобиль выставят на торги.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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