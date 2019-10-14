Пара влюбленных убила приятеля ради телефона, электродрели и двух кастрюль

В Екатеринбурге будут судить 34-летнюю женщину и ее 27-летнего сожителя, которые вдвоем ради грабежа убили приятеля, пригласившего их в гости.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, преступление было совершено в январе этого года. Обвиняемые пришли продолжить празднование Нового года к своему знакомому 1967 г.р. в его квартиру на улице Дагестанской. В ходе распития спиртного парочка решила похитить у хозяина сотовый телефон, а чтобы он на них не донес, его решили убить. Они вооружились пустой бутылкой из-под водки, ножом, ножницами и зарезали товарища.

Будучи более искушенной в криминальных вопросах, ранее судимая 34-летняя дама предложила сожителю разгромить квартиру, чтобы инсценировать кражу. Мужчина согласился, и вдвоем они повыбрасывали их шкафов все вещи. Также они не преминули поживиться понравившимися им вещами. Так, они забрали электродрель, планшет и две металлические кастрюли. После этого преступники скрылись.

Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что первыми убитого потеряли соседи. Его дверь была приоткрыта, но оттуда трое суток никто не выходил. Заподозрив неладное, жильцы вызвали полицию. Сыщики уголовного розыска, зная, что погибший мужчина часто приводил к себе в гости пьющих товарищей, первым делом стали отрабатывать этот контингент, в результате чего и вышли на криминальную пару. Кавалер изначально сообщил, что это дело рук его подруги, а та, в свою очередь, убеждала, что все было с точностью до наоборот. В реальности, как выяснили оперуполномоченные и следователи СКР, усилия приложили оба. «Более того, именно дама начала процесс расправы, а затем спросила у своего приятеля: «А тебе слабо?» Он ответил, «без проблем», и подключился. Теперь новогодние праздники на протяжении долгих лет им придется коротать на тюремных нарах», – сообщил полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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