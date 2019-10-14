Минобороны пытается через суд оставить без жилья бывших сотрудников военного предприятия (ФОТО, ВИДЕО)

Министерство обороны РФ грозится выселить семьи бывших сотрудников военного завода ЖБИ № 353 из дома № 22 по улице Испытателей. Речь идет о пяти квартирах, которые по разным причинам не были приватизированы. Об этом «Новому Дню» рассказали сами участники этих событий. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Минобороны отбирает жилье у гражданских, чтобы отдать военным

Надежда Сергачева посвятила военному заводу ЖБИ № 353 18 лет жизни. По ее рассказу, в 1998 году предприятие возвело своими силами дом по улице Испытателей, 22, и ей достались две комнаты в коммуналке. «В 2010 году я отдала свои комнаты в обмен на эту квартиру. В 2015 году меня сократили, завод наш совсем рухнул. Я девятый год живу в квартире – и вот меня выселяют», – сетует Надежда Сергачева.

Вместе с женщиной в двухкомнатной квартире проживают ее сын и дочь, Юлия Полухина, с тремя несовершеннолетними детьми. Юлия поясняет, что большая часть квартир в доме была приватизирована работниками предприятия, но жителям пяти квартир провести такую процедуру не удалось. «В 2015 году мы пытались через Октябрьский суд Екатеринбурга, где было отказано. Сказали, что мы не успели, и надо было раньше. Получилась какая-то лотерея», – пояснила она.

Их соседка, Людмила Сосника, проработала на том же военном предприятии 21 год. Говорит, в 2012-м ей предоставили трешку в доме на Испытателей, где она поселилась вместе с мужем, дочерью, зятем и двумя малолетними детьми. «Сейчас пошли разговоры о том, что Министерство обороны берет под опеку вот эти пять квартир, которые не приватизированы. Они планируют выселить нас оттуда и заселить военных каких-то», – говорит дочь Людмилы.

В ситуации «Новому Дню» помогла разобраться представитель конкурсного управляющего ФГУП «СУ УрВО» Диана Иванова. Специалист пояснила: в 2005 году предприятие ЖБИ № 535 было признано банкротом. В отношении него было введено конкурсное производство. «Конкурсный управляющий на основании письма Росимущества раздавал квартиры в этом доме нуждающимся в улучшении жилищных условий работникам предприятия. Данный дом по закону о несостоятельности подлежит передаче в муниципальную собственность. Конкурсный управляющий начал передачу», – сообщила она.

22 мая свердловский арбитражный суд вынес решение о передаче здания в муниципальную собственность. 20 июня поступила апелляционная жалоба от представителей Министерства обороны РФ о том, что они не согласны с таким решением, поскольку ведомство не было привлечено к процессу в качестве третьего лица. Теперь дело рассматривается в 17-м апелляционном суде в Перми.

«На последнем судебном заседании 30 сентября со стороны Минобороны были представлены документы, а именно приказ о том, что право хозяйственного ведения ФГУП «СУ УрВО» прекращено. На сегодняшний день правом оперативного управления наделено ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. Это в принципе незаконно. Распоряжаться имуществом предприятия-банкрота может только конкурсный управляющий (ФГУП «СУ УрВО», – прим. ред.). Нормы закона о банкротстве прямо запрещают собственнику имущества (Минобороны РФ, – прим. ред.) изымать у предприятия, принадлежащего должнику, имущество в процедуре несостоятельности. На сегодняшний день мы обжалуем данный приказ Министерства обороны в рамках дела о банкротстве», – дополнила Диана Иванова.

Начальник ФГКУ «Центррегионжилье» (это Центральное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны РФ) Валерий Овчаренко подтвердил, что, действительно, дом должны были передать муниципалитету в собственность жилого фонда социального использования, но, по его словам, это сделано не было. При этом есть решение свердловского арбитражного суда от 22 мая о передаче дома Екатеринбургу.

«Вместе с тем конкурсный управляющий ФГУП «СУ УрВО» в отсутствие на то законных оснований заключил с гражданами, проживающими в общежитии, договоры найма жилых помещений, в соответствии с условиями которых жилые помещения были переданы в бессрочное владение и пользование, – пишет Валерий Овчаренко. – Поскольку передача общежития квартирного типа, расположенного по адресу: ул. Испытателей, 22, г. Екатеринбург, в муниципальную собственность не состоялась, а согласно действующему в настоящее время порядку, имущество подлежит передаче федеральным органам государственной власти, уполномоченным органом Министерства обороны РФ приняты меры к надлежащему оформлению прав на жилые помещения».

Следующее заседание по данному делу 23 октября. Представитель конкурсного управляющего ФГУП «СУ УрВО» будет настаивать на передаче квартир в муниципальную собственность.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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