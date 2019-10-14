В Кольцово зафиксирован очередной инцидент с самолетом – и снова вопросы к шасси

В аэропорту Кольцово сегодня зафиксирован очередной авиаинцидент. По предварительным данным, командир Ил-76, летевшего из Улан-Уде в Екатеринбург, сообщил диспетчерам о сработке индикатора невыхода переднего шасси. В 17.20 по местному времени воздушное судно успешно приземлилось, никто из 12 членов экипажа не пострадал. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

Следственными органами следственного управления запрошены документы о причинах технической неисправности воздушного судна, о принятых мерах по устранению технической неисправности, опрашиваются наземные службы аэропорта и члены экипажа, рассказал РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в прошлый четверг на ВПП Кольцово сел военный Ан-12 из Челябинска. У него не вышло шасси и самолёт на брюхе скользил по посадочной полосе. Никто из находившихся в нем людей не пострадал. Весь день Кольцово не принимал и не отправлял рейсы. Все закончилось только когда кран убрал воздушное суд с ВПП.

Екатеринбург, Елена Васильева

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