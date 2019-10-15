В Березовском поймали сбежавшую лису (ФОТО)

В Березовском спустя пять дней поисков поймали сбежавшую черно-бурую лису Юку.

«Сегодня с утра лису увидела девушка, она поехала за ней – «вела» ее. Лиса забежала на территорию предприятия «Спецавто» и легла спать под машину», – рассказала «Новому Дню» волонтер фонда «Подари свою доброту» Ксения, который также принимал участие в поисках лисы.

К месту ночлега Юки приехали хозяйка животного Дарья и руководитель фонда Ольга Новоселова, а также волонтер с сеткой. Проснувшись, лиса начала сбегать от преследователей – поймать ее удалось только через полчаса. Сейчас Юку отвезли к ветеринару.

Фото: Дмитрий Нуриев

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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