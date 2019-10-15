Куйвашеву добавят работы: он будет утверждать уставы казачьих обществ

Губернатору Евгению Куйвашеву добавят забот с казаками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, в августе вступил в силу указ президента, который вносит изменения в порядок утверждения уставов и атаманов казачьих обществ. Были расширены полномочия губернаторов в этой сфере деятельности. Теперь заксобранию предстоит поменять региональный закон «О российском казачестве на территории Свердловской области».

Председатель заксо Людмила Бабушкина пояснила, что, в частности, от мэров к губернатору будет передано утверждение уставов районных (юртовых) казачьих обществ. С федерального уровня губернаторам отдадут согласование уставов казачьих обществ, действующих на территории двух и более субъектов Российской Федерации.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 15.10.19

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