ГИБДД отказалась обсуждать при журналистах вопрос камер на дорогах

За день до старта международной выставки «Дорога-2019» ГИБДД в «Экспо-центре» организовала всероссийский семинар совещание с участием высших полицейских чинов. Для освещения пригласили журналистов. Однако самую спорную тему из всех заявленных – о камерах фиксации нарушений – от СМИ без предупреждения закрыли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на территории «Экспо» проходят совещания и круглые столы для руководителей подразделений Госавтоинспекции: о новых требованиях по допуску водителей к управлению, об организации работы по повышению безопасности пассажирских перевозок, обсуждение госпрограммы по повышению безопасности движения и круглый стол по вопросам применения комплексов фиксации административных правонарушений, работающих в автоматическом режиме. Последнее мероприятие без предупреждения закрыли от СМИ. «Такое решение принял модератор, потому что информация будет исключительно для сотрудников», – прокомментировал официальный представитель официальный представитель ГИБДД России Антон Белан.

Добавим, автомобилисты не всегда довольны тем, как работают камеры фиксации нарушений, – в автосообществах есть жалобы на то, что их конечный владелец зачастую не государство, а представители бизнеса, штрафы только частично попадают в бюджет, камеры ставят не там, где надо следить за безопасностью, а там, где они приносят больше денег, камеры сбоят и фиксируют неверный номер (что приходится оспаривать в суде) и т.д.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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