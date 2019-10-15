Власти пообещали убрать «художественную» свалку, которая появилась за цирком (ФОТО)

На набережной Исети в районе цирка образовался «лагерь». Об этом паблику «Типичный Екатеринбург» сообщили подписчики. В комментариях некоторые пользователи написали, что здесь живут лица без определенного места жительства. Журналисты «Нового Дня» вышли на место, чтобы пообщаться с обитателями, но никого не застали.

В пресс-службе Ленинской районной администрации Екатеринбурга рассказали «Новому Дню», что о существовании данной несанкционированной свалки они не знали: «Службы благоустройства осмотрели место несанкционированной свалки на набережной Исети. Спасибо большое за внимание жителей! Свалка в ближайшее время до конца недели будет ликвидирована. Впредь усиленно внимание квартальных, чтобы впредь данная свалка не была организована вновь».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.10.19

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