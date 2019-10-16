Коллекторы устроили травлю жительнице Первоуральска за долги родственницы (СКРИНЫ)

Первоуральский риелтор Наталья Зубко обратилась в полицию из-за того, что ей устроили травлю коллекторы. Дело в том, что её родственница получила займ в микрофинансовой организации «Удобные деньги», а при оформлении договора указала номер телефона Натальи. Итоговый долг составил чуть меньше 10 тысяч рублей. Дело было передано коллекторскому агентству, как рассказал оператор компании во время разговора с должницей, и «выбивать» долги организация решила через Наталью.

«В пятницу начались звонки из коллекторского агентства. Они вышли сами на меня. Начали действовать изначально через моих коллег, говоря, что хотят приобретать у меня квартиру (девушка работает риелтором). Попросили, чтобы я сама с ними связалась. Когда я перезвонила, начали разговаривать хамовато», – рассказывает «должница» журналисту РИА «Новый День».

В этот же день во «ВКонтакте» друзьям Натальи начали приходить сообщения о том, что она мошенница и аферистка. Эта же информация появилась в комментариях под постами городских пабликов на тему недвижимости. В выходные Наталью оставили в покое, но с понедельника коллекторы поставили на автодозвон телефоны офисов, которые находятся рядом с работой Натальи, а также коллег, супруга и знакомых.

Кроме того, угрозы поступали и в адрес самой Зубко. «Я знаю, где вы работаете, просто не очень охота расклеивать ваши фотографии, где внизу было написано «Аккуратно! Мошенники!» – говорит человек, который представился сотрудником коллекторского агентства, Наталья записала этот разговор.

Зубко и ее родственница обратились в полицию. «Данное заявление зарегистрировано в дежурной части. Материал проверки в настоящее время направлен в службу участковых уполномоченных полиции для принятия процессуального решения», – сообщила ВРИО пресс-секретаря ОМВД Первоуральска Юлия Минниханова.

В компании «Удобные деньги», где был взят заем, комментировать ситуацию отказались. Номера, с которых звонили коллекторы, – недоступны.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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