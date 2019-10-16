Екатеринбургские депутаты подняли зарплаты своим помощникам

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга одобрила проект повышения зарплат депутатских помощников. Общий месячный фонд оплаты труда предлагается увеличить с 67 250 до 70 140 рублей, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как пояснил руководитель комиссии Алексей Вихарев, повышение зарплат помощников депутатов связано с индексацией окладов муниципальных служащих на 4,3%. Инициатива не потребует дополнительных затрат из городского бюджета, так как средства уже предусмотрены в смете городской думы.

Депутат Константин Киселев подчеркнул, что рост зарплат помощников происходит не по личному желанию народных избранников. Индексация оплаты труда прописана в федеральном законодательстве, и дума принимает решение в соответствии с законом, сообщил он.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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