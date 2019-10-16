российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 октября 2019, 11:15 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбургские депутаты подняли зарплаты своим помощникам

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга одобрила проект повышения зарплат депутатских помощников. Общий месячный фонд оплаты труда предлагается увеличить с 67 250 до 70 140 рублей, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как пояснил руководитель комиссии Алексей Вихарев, повышение зарплат помощников депутатов связано с индексацией окладов муниципальных служащих на 4,3%. Инициатива не потребует дополнительных затрат из городского бюджета, так как средства уже предусмотрены в смете городской думы.

Депутат Константин Киселев подчеркнул, что рост зарплат помощников происходит не по личному желанию народных избранников. Индексация оплаты труда прописана в федеральном законодательстве, и дума принимает решение в соответствии с законом, сообщил он.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

Коллекторы устроили травлю жительнице Первоуральска за долги родственницы (СКРИНЫ). / Через несколько часов Медведев проведет закрытое совещание в конгресс-центре. / В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству храма на месте приборостроительного завода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Экономика,