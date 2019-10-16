Куйвашеву не дали рассказать про инновации на форуме «Дорога-2019», он успел поведать только о старых проектах (ФОТО)

На форуме «Дорога-2019», который открылся сегодня в Екатеринбурге, выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Правда, его выступление ограничили по времени, так что глава региона успел рассказать только об уже известных екатеринбуржцам проектах и прожектах.

В частности, он сообщил про деревню Универсиады-2023, которая появится неподалеку от МВЦ «Екатеринбург-Экспо», которую должны связать с центром транспортной инфраструктурой и которая после будет передана УрФУ для размещения студенческих кампусов. Затем он рассказал о развитии ВИЗа-Правобережного, который, по его словам, позволит «перераспределить транспортные потоки в центре города». Напомнил Куйвашев и про трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, которую должны начать строить уже в следующем году. Также он рассказал о продолжении строительства транспортного кольца вокруг Екатеринбурга.

Но только губернатор начал рассказывать про инновации, которые применяются в дорожном строительстве, в частности, про разделительные полосы с шумовым эффектом, как его перебил модератор – председатель технического комитета по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство» Федерального агентства по техническому регулированию и методологии и по совместительству президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Росасфальт» Николай Быстров. Главе региона пришлось срочно свернуть выступление.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

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