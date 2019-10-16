Минздрав заплатит миллион рублей «подъемных» врачу из Сирии, приехавшему на Урал

Свердловский облсуд поддержал своих коллег из Ленинского райсуда, обязавших областной минздрав выплатить 1 млн рублей гражданину Сирии, который приехал работать врачом в сельской местности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, гражданин Сирии прибыл на Урал в 2016 году в статусе беженца. В июне того же года он устроился врачом в Буланашскую поселковую больницу. В марте 2018 года мужчина получил российское гражданство и обратился в областной минздрав с заявлением о выплате компенсации в 1 миллион рублей, положенной ему как врачу, прибывшему на работу в сельскую местность. Доктор предоставил все необходимые документы, но в выплате ему было отказано. Министерство аргументировало свой отказ тем, что он устроился на работу не в 2018 году, а в 2016-м.

Врач не согласился с решением чиновников, так как еще до получения гражданства он в 2016 и 2017 годах уже пытался получить компенсацию, но документы у него не принимали. Мужчина обратился в Ленинский райсуд с иском к минздраву. Суд его требования удовлетворил. Однако областной минздрав с решением не согласился и подал апелляцию. По мнению чиновников, врач имел право на получение компенсации только в год трудоустройства. Также ответчик ссылался на реестр, утвержденный приказом минздрава, в который должность, занимаемая истцом, не включена. Однако судебная коллегия сочла, что это не может быть обстоятельством для отказа истцу в выплате. Также судьи учли, что выплата предоставляется однократно, а врач из Сирии, приехавший в 2016 году и работающий в Буланаше до сих пор, ею не воспользовался.

Екатеринбург, Артемовский, служба информации

Екатеринбург, Артемовский. Другие новости 16.10.19

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