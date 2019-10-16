В Екатеринбурге суд вынес приговоры банде угонщиков, в числе которых – бывший полицейский

В Екатеринбурге суд вынес приговоры членам банды угонщиков, орудовавшей два года назад. В 2017-м они похитили четыре машины на общую сумму больше 3,2 млн рублей. В числе задержанных оказался сотрудник отдела уголовного розыска управления МВД России по Екатеринбургу. Оперативник решение суда был приговорен к шести годам лишения свободы, двое его подельников – к семи и восьми годам колонии.

В ГУ МВД России по Свердловской области уточнили, что сотрудник был уволен из органов по отрицательным мотивам из системы министерства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

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