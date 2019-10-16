«Мы теряем золотой час», – глава ГИБДД пожаловался на проблему с перевозкой больных между регионами

Глава Гибдд Михаил Черников попросил региональные власти и минздрав решить проблему с доставкой пациентов в ближайшую больницу, даже если она находится в соседней области. Выступая сегодня на совещании в рамках форума «Дорога-2019», он отметил, что после ДТП пострадавших везут в больницу той области, где случилась авария. Хотя помощь быстрее ему могли бы оказать в соседнем регионе. Проблема актуальна для муниципалитетов находящихся на границе региона.

«Мы теряем этот «золотой час», смертность в период доставления в больницы остается высокой. Пациента везут за 100 км четко в свой регион, хотя рядом другой регион», – прокомментировал он. Глава минтранаспорта Евгений Дитрих поддержал Черникова и попросил глав субьектов и медиков как-то решить проблему, чтобы пациентов возили не по принадлежности к региону, а туда, куда можно быстрее привезти.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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