Завтра в городах Свердловской области завоют сирены

В Свердловской области 17 и 23 октября пройдет проверка системы оповещения жителей в случае чрезвычайных ситуаций. В 11:30 во всех городах включатся электросирены, предупредили в МЧС. Проверка будет плановой, она проходит каждый год.

«Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», – говорится в сообщении ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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