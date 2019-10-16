Николай Валуев и Евгений Гришковец рассказали, как продвигать Екатеринбург (ВИДЕО)

Властям Свердловской области следует сделать более сильный акцент на продвижении региона как границы Европы и Азии, чтобы подчеркнуть его самобытность.

Николай Валуев и Евгений Гришковец о привлекательности Екатеринбурга

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую мысль высказал сегодня на пресс-конференции, посвященной самоидентификации регионов, бывший боксер, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев. А для материального воплощения этой идеи, отметил Валуев, было бы хорошо использовать образы, созданные из уральских камней – драгоценных или полудрагоценных. Кроме того, Николай Валуев поделился с «Новым Днем» самыми теплыми воспоминаниями о нашем регионе – оказалось, именно здесь он одержал свою первую крупную спортивную победу.

Другой участник пресс-конференции, писатель Евгений Гришковец, отметил «амбициозность и мрачность» Екатеринбурга. В отпуск с семьей он сюда не поехал бы – в России есть более интересные места, в том числе для отдыха на природе: Байкал, Камчатка, Русский Север. «Здесь клево работать – публика хорошая», – отметил он. Гришковец сходу назвал две безусловных достопримечательности города: свердловский рок и свердловский конструктивизм. Что касается последнего, то, по мнению Гришковца, посмотреть на объекты местной архитектуры с удовольствием ехали бы даже японцы, если бы только им было об этом известно.

Более подробно о том, что думают звездные гости о нашем регионе, смотрите в видеосюжете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

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