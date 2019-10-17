В час пик на Эльмаше пожилой мужчина на иномарке заблокировал трамваи (ФОТО)

Сегодня утром в Орджоникидзевском районе немолодой водитель, поворачивая, выехал на трамвайные пути, после чего в его машину сразу врезался подъезжавший сзади по улице Фронтовых Бригад трамвай № 25.

Как рассказала РИА «Новый День» пассажирка трамвая Наталия, в момент ДТП она смотрела в окно и увидела, что иномарка «как-то ненормально заворачивает на пути». «Трамвай голосит, машину заносит – и резкий удар. Резкий, мощный, неожиданный. Народ едва не попадал. ДТП случилось на повороте у завода – основателя района, так что до транспорта, идущего в центр, весьма далеко, там ходит только троллейбус № 16», – поделилась жительница Екатеринбурга.

Пассажиры трамвая, многие из которых опаздывали на работу или учебу, по свидетельству очевидицы, чуть не побили невнимательного водителя со словами «Трамвай всегда прав!». Тот пытался оправдаться тем, что не увидел вагон. В итоге на Фронтовых Бригад на некоторое время встали трамваи, а толпы недовольных граждан побежали к остановкам транспорта, расположенным у пединститута. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Фото: Наталия Кузнецова

Екатеринбург, служба информации

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