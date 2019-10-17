На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли три человека (ФОТО)

Сегодня утром, около 8:00, на 195-м километре дороги Екатеринбург – Тюмень в районе Талицы случилось ДТП. Водитель Renault Megan выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF.

Все три человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте – мужчина, находившийся за рулем, и два его пассажира. Водитель фуры не пострадал, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Мужчины ехали из Тюмени, где работали по вахтовому методу, домой в Башкирию. «Обследование состояния улично-дорожной сети в месте ДТП недостатков не выявило. В настоящее время на данном участке организовано реверсивное движение. Обстоятельства, причины и личности погибших устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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