Врач баскетбольного «Урала» спас жизнь пассажира самолета Владивосток – Новосибирск

Врач баскетбольного клуба «Урал» Сергей Дацун спас жизнь пассажира самолета Владивосток – Новосибирск. Как рассказали в пресс-службе команды, спортсмены возвращались с матча со «Спартаком-Приморье». Спустя три часа после взлета пилот по громкой связи объявил, что одному из пассажиров требуется медицинская помощь – плохо стало мужчине, гражданину Узбекистана.

«Была явная угроза жизни. Бригада стюардов помогла провести реанимационные мероприятия. У пассажира было падение уровня сахара в крови, нитевидный пульс, очень низкое и падающее давление (80/60), потеря сознания. На протяжении 40-50 минут мы оказывали помощь», – рассказал врач команды Сергей Дацун.

Ради спасения пассажира экипаж совершил посадку в аэропорту Братска, где пассажира ждала скорая – медики поднялись на борт, провели обследование и дали добро на продолжение полета, а в пункте назначения – Новосибирске – мужчина покинул самолет на своих ногах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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