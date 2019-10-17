Куйвашев назначил ответственных за свою эффективность как губернатора: Бидонько досталось доверие к власти, Крекову – борьба с бедностью

Сегодня на заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев одобрил предложение своего заместителя Валерия Чайникова распределить между другими заместителями ответственность за критерии эффективности работы губернатора, установленные президентом Владимиром Путиным в апреле этого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из Дома правительства, за первый, он же главный, показатель – уровень доверия к власти (президенту, правительству, главам регионов) – будет отвечать вице-губернатор Сергей Бидонько.

Первому вице-губернатору Алексею Орлову достались такие показатели, как численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, производительность труда в базовых несырьевых отраслях, объем инвестиций в основной капитал, за исключением федеральных проектов и ассигнований федерального бюджета, и качество окружающей среды.

Павел Креков будет отвечать за уровень бедности, ожидаемую продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения и уровень образования.

Олегу Чемезову досталась ответственность за создание высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе экономики и за уровень реальной заработной платы.

Сергей Швиндт будет отвечать за количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, долю городов с благоприятной средой и долю соответствующих нормативам автомобильных дорог регионального значения и в городах субъекта РФ.

В процессе заседания выяснилось, что многие стратегические документы Свердловской области плохо стыкуются с критериями, установленными в апреле президентом, поэтому сейчас идет их срочная корректировка.

Евгений Куйвашев подчеркнул важность этой работы. «Это те индикаторы, по которым будут оценивать меня, а я буду оценивать вас», – резюмировал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

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