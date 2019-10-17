Владельцы придорожных кафе просят государство взять на себя расходы по инфраструктуре

Владельцам придорожного бизнеса мешают развиваться конкуренты и обременение – им приходится строить съезды с дорог. Решить эти проблемы они попросят государство – через финансирование и запретительные меры.

Как рассказал сегодня в рамках совещания на форуме «Дорога-2019» президент Ассоциации компаний придорожного сервиса и туризма Денис Арсентьев, на создание инфраструктуры для многофункционального дорожного сервиса – места, где есть кафе, кемпинг, стоянка, автосервис – требуется порядка 50 млн рублей. Необходимо подводить воду, решать проблему с электроэнергией. «Не каждая компания может себе это позволить, поэтому мы стараемся эти затраты перенести на государство», – прокомментировал эксперт. А кроме того, владельцы придорожных объектов должны самостоятельно строить съезды с дороги, причем от бизнеса могут потребовать переделывать съезды после того, как прошла реконструкция полотна. «Мы проезжали по Свердловской области, чтобы определиться с проблемами. Например, при реконструкции дорога расширяется, повышается ее категорийность, и инвестора заставляют делать примыкание», – добавил Арсентьев.

Вице-президент «Опоры России», руководитель комитета по транспорту Глеб Киндер рассказал о планах добиться от государства защиты для владельцев точек из категории малого и среднего бизнеса, работающих вдоль трасс. Он предложил не брать с коммерсантов плату, если меняется схема подъезда после реконструкции дороги. Он рассказал еще об одной проблеме, которая мешает придорожному бизнесу – это конкуренты: «Инвестор приходит и встает на локацию по разработанной схеме, а через несколько лет через пару километров там возникает другой объект. Соответственно, все сроки окупаемости первого объекта нарушаются».

Добавим, экс-глава ГИБДД Свердловской области Юрий Демин объявлял войну владельцам придорожных кафе: он указывал, что зачастую съезды разбиты, не освещаются, не оборудованы согласно правилам безопасности или вовсе организованы без разрешения собственника дороги.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

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