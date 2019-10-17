МЧС предупредило екатеринбуржцев о сильном снегопаде

Свердловское управление МЧС России рассылает жителям региона экстренные предупреждения о непогоде.

Уже завтра, 18 октября, на Среднем Урале ожидаются сильные снегопады «По данным синоптиков, возможно налипание снега на провода, гололедица. Будьте бдительны», – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Отметим, ранее Гидрометцентр России также предупреждал, что к выходным на Урале заметно похолодает – по ночам столбики термометров будут опускаться ниже ноля, пойдет снег.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

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