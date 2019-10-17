российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 октября 2019, 12:37 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

МЧС предупредило екатеринбуржцев о сильном снегопаде

Свердловское управление МЧС России рассылает жителям региона экстренные предупреждения о непогоде.

Уже завтра, 18 октября, на Среднем Урале ожидаются сильные снегопады «По данным синоптиков, возможно налипание снега на провода, гололедица. Будьте бдительны», – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Отметим, ранее Гидрометцентр России также предупреждал, что к выходным на Урале заметно похолодает – по ночам столбики термометров будут опускаться ниже ноля, пойдет снег.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

«Коляда-театр» получит грант в 3 млн рублей на проведение фестиваля. / Владельцы придорожных кафе просят государство взять на себя расходы по инфраструктуре. / Мэрия Екатеринбурга получила первое одобрение депутатов на введение нового налога на имущество. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,