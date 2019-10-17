В Уралуправтодоре официально назначен новый начальник

Сегодня, 17 октября, в ФКУ «Уралуправтодор» назначен новый начальник – Александр Бедусенко, который ранее занимал должность главного инженера учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в учреждении, Александр Бедусенко в 1998 году окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» с присвоением квалификации «инженер». Более 15 лет работает в системе дорожного хозяйства. Начинал свою трудовую деятельность начальником отдела в ФГУ «Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и материалов Федерального дорожного агентства».

Предыдущий руководитель Уралуправвтодора Алексей Борисов с августа 2019 года исполняет обязанности начальника ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

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