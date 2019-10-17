Спустя 15 лет под суд отправился член банды налетчиков, грабившей и убивавшей разносчиков пенсий

В Свердловской области под суд отправили члена банды налетчиков, которого разыскивали в течение 15 лет. В декабре 2004 года в поселке Рудничный в Краснотурьинске он вместе с подельниками напал на разносчицу пенсий и сопровождавшего ее ЧОПовца. В охранника дважды выстрелили, он умер в больнице. Похитители завладели деньгами, которые предназначались пенсионерам, – чуть больше 200 тысяч рублей.

«Нападение было тщательно спланировано, преступные роли между пятерыми участниками банды были четко распределены. Кроме того, они конспирировались, чтобы затруднить поиски. Тем не менее, все пятеро были установлены, четверо – задержаны, и лишь одному удалось скрыться. Мужчина был объявлен в розыск и спустя 15 лет задержан в ХМАО в марте этого года», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. 37-летний мужчина был признан виновным в грабеже, разбое и убийстве. Свердловский облсуд назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В пресс-службе ведомства добавили, что за время расследования уголовного дела стали известны и другие преступления, которые совершила банда. «В период 2002-2004 годов на территории Краснотурьинска, Карпинска и Екатеринбурга указанной группой лиц в различном составе совершен ряд открытых хищений денежных средств и имущества у инспекторов службы доставки пенсий и охранника, у нескольких граждан. Также совершены поджоги магазинов и разбои, кражи. За совершение указанных преступлений все остальные соучастники преступлений уже осуждены (в апреле 2006 года приговором Свердловского областного суда 10 фигурантам, в зависимости от преступной роли каждого, назначено наказание вплоть до 14 лет лишения свободы)», – напомнили в областном следственном управлении.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

Подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной отправили в СИЗО на два месяца. / В Уралуправтодоре официально назначен новый начальник. / МЧС предупредило екатеринбуржцев о сильном снегопаде. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»