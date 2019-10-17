«Я вижу знаки, они повсюду» – ГИБДД будет снижать смертность детей роликом про шамана (ВИДЕО)

Сегодня в рамках форума «Дорога-2019» ГИБДД презентовала кампанию по пропаганде безопасного движения «Однозначно» – предполагается, что водители вспомнят о необходимости соблюдать ограничения скорости и начнут серьезно относиться к превышению в пределах нештрафуемых 20 км/ч.

Шаман и знаки

По словам президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре, 56 процентов водителей считают допустимым превышение скорости в пределах 20 км/ч, 30 процентов воспринимают это как мелкое нарушение, 26 процентов водителей вообще считают такое нарушение обычной практикой и только 39 процентов считают нарушение серьезным. «Надо отказываться от стереотипа, который сложился в том числе у меня – едешь с разрешенной скоростью и добавляешь плюс 20, потому что не накажут», – прокомментировал замначальника ГУОБДД Олег Евгеньевич Понарьин. Бороться со стереотипом будут при помощи социального ролика с шаманом, который видит знаки, «они повсюду». «Не больше 60, однозначно. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу», – звучит в ролике. Его уже показывают по федеральным телеканалам, теперь ГИБДД хочет чтобы рекламу демонстрировали и в регионах.

Кроме этого ролика, для снижения количества ДТП с детьми ГИБДД вместе с Минздравом устраивает акции в роддомах и перинатальных центрах – родителям рассказывают, как перевозить детей в машинах и как правильно оказать первую помощь, если произошла авария. А в школах и садиках полицейские рассказывают детям о том, как правильно переходить дорогу и почему нельзя в это время пользоваться мобильным телефоном.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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