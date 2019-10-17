В начинке халяльных пельменей из мяса птицы обнаружена ДНК свиньи

Специалисты Свердловского управления Россельхознадзора обнаружили ДНК свиньи в халяльных пельменях из мяса птицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, проверка проводилась на рынке «Омега» в Екатеринбурге. Специалисты проверили состав фарша полуфабриката «Пельмени «Московские халяль» производства ООО «Равис –птицефабрика Сосновская». Предприятие работает на территории Челябинской области.

В результате лабораторных исследований в пельменях была обнаружена видоспецифичная ДНК свиньи, хотя в составе продукции халяль не предусмотрено содержание свинины – это обусловлено религиозными требованиями ислама.

Продукция в количестве 10,8 кг изъята у продавца. За подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа от ста до трехсот тысяч рублей. Кроме этого, возможно прекращение действия декларации о соответствии техническому регламенту Таможенного союза.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 17.10.19

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