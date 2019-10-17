В ГИБДД поддержали саратовскую идею маршрутов «школа-дом»

В ГИБДД поддерживают резонансную идею мэрии Саратова разработать маршруты для школьников, при отклонении от которых родители должны будут давать письменные объяснения. Это поможет снизить число ДТП с участием детей.

О своей поддержке этой инициативы в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» заявил замначальника ГИБДД РФ Олег Панарьин. Он отметил что в школах около пяти лет назад начали разрабатывать паспорта безопасности, где в том числе указывается тот маршрут, которым ребенку предпочтительнее добираться до школы. «Это уже явность, можно совершенствовать формы, но идея правильная, ее надо поддерживать», – отметил Панарьин.

Администрация Саратова после убийства девятилетней девочки предложили создать для каждого школьника индивидуальные маршруты до школы и обратно, отклоняться от маршрута нельзя, если же ребенку нужно сменить маршрут, например, пойти к бабушке, родители должны письменно сообщить об этом в школу. Идею в сети жестко раскритиковали, после чего мэр города Михаил Исаев в инстаграме пояснил, что его не так поняли: говорилось о том, что маршрут «дом-школа-дом» – это рекомендация, и такая система уже работает, а если ребенок задерживается или не идет в школу, то родитель может предупредить учителя.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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