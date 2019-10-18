Свердловских предпринимателей научат развивать бизнес через смартфон (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге впервые прошел «Цифровой форум», на котором представители компаний Google, «Яндекс» и Mail.ru Group рассказывали предпринимателям, как успешно продвигать свое дело в интернете. В мегаполисах дистанционное управление бизнесом давно стало частью повседневной жизни, но, судя по опросам, примерно у половины свердловских предпринимателей нет собственного сайта или бизнес-аккаунта в соцсетях. Исправить это намерено Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Оно активно с прошлого года продвигает идеи цифровизации.

«Цифровой форум» в Екатеринбурге

Опрос среди предпринимателей проводил один из организаторов форума – банк «Открытие». Как рассказала на пресс-конференции зампредседателя правления банка Надия Черкасова, это исследование позволяет замерять «цифровую погоду» в малом и среднем бизнесе и своевременно предлагать удобный кредитный продукт для предпринимателей. Она подчеркнула, что в России 40 тысяч интернет-магазинов, это уже сформировавшийся тренд, но не все банки поспевают за ним. При этом в «Открытии» считают, что малому бизнесу нужно предлагать и нефинансовые сервисы, в частности образовательные программы с приглашением высококлассных спикеров.

«Свердловская область входит в топ-5 регионов, где предприниматели проходят бизнес-обучение, и занимает первую строчку по числу предпринимателей, которые освоили образовательные программы», – отметила управляющая банком на Урале Наталья Алемасова.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова подчеркнула, что треть трудоспособного населения региона заняты в секторе малого и среднего бизнеса. В областном правительстве продвигают инструменты поддержки предпринимательства – так, в 2019 году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предоставил финансовой поддержки на 5 миллиардов рублей в качестве займов на развитие бизнес-проектов и поручительств по коммерческим кредитам. Цифровизация позволяет оказывать эти услуги в несколько раз быстрее. По словам министра, с помощью новых сервисов удалось в два раза сократить объем документов, запрашиваемых у предпринимателей.

Все документы можно подать через личный кабинет, а современная технология «кредитный конвейер» позволяет по ИНН получить информацию о компании по всем доступным базам: налоговой, Росреестра, УФМС, бюро кредитных историй и других. Кроме того, срок рассмотрения заявки на кредит также сократился – с 22 до 2 дней. В следующем году фонд планирует запустить мобильное приложение SmartFond, с помощью которого можно будет оценить залог без выезда к предпринимателю, а также получить информацию обо всех услугах и бизнес-мероприятиях. Заявителю нужно просто загрузить фотографию имущества с геометкой и штампом даты, после чего специалисты фонда дистанционно дадут оценку.

Кроме того, в СОФПП проходят бесплатные курсы для предпринимателей по разным темам, в том числе и цифровым технологиям.

«В прошлом году по этим программам у нас обучилось 500 человек, а в этом уже 1,5 тысячи предпринимателей. К концу года их будет 2,5 тысячи. Спрос очень большой. Мы учим предпринимателей, как продвигать свои товары в Instagram, как участвовать на электронных торговых площадках по типу EBay и Alibaba, как продвигать бизнес «ВКонтакте» и в прочих соцсетях. Учим предпринимателей, что в интернете есть свои правила общения, свой код, и это очень динамичная среда со своими особенностями. Мы хотим помочь предпринимателям открывать для себя интернет как мощную площадку для ведения и продвижения бизнеса», – рассказал замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

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