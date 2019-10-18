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Пятница, 18 октября 2019, 10:20 мск

Новости Екатеринбург

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Школьники из Екатеринбурга сдают макулатуру, чтобы отреставрировать трофейный немецкий рояль (ФОТО)

В Екатеринбурге ученики школы № 10 собирают макулатуру, чтобы на вырученные от ее сдачи деньги отреставрировать и настроить старый рояль фирмы Carl Bechstein. Это трофейный инструмент, который раньше находился в гимназии № 9, а потом достался новым владельцам.

Он не пылится в чехле – стоит в классе музыки, и на нем аккомпанируют хору, но рояль требует настройки и реставрации. Об этом «Новому Дню» рассказала заместитель директора школы Татьяна Деянова.

Сейчас ученики собрали около 3,5 тонны макулатуры. Сегодня бумагу и картон вывезла специализированная организация.

Екатеринбург, Елена Сычева

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