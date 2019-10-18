Под Екатеринбургом закопали 5 тонн зараженных иранских персиков (ФОТО)

В Свердловской области уничтожили крупную партию персиков, привезенных автомобильным транспортом из республики Иран. Во фруктах специалисты фитосанитарного контроля обнаружили личинки и гусеницы восточной плодожорки – этот вредитель поражает почти все плодовые культуры. Более пяти тонн зараженных персиков были на складе временного хранения «СиАйТи Терминал» в Екатеринбурге. Там же находились 12,4 тонн свежих нектарин, которые прошли проверку.

Вся партия персиков с карантинным вредителем была изъята. Фрукты были раздавлены бульдозером на полигоне бытовых отходов под Екатеринбургом, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.10.19

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