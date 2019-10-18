Банк «Открытие», где сегодня погиб клиент при попытке ограбления, призвал полицию усилить работу

Банк «Открытие» окажет материальную помощь семье погибшего клиента, которого сегодня застрелил Виталий Дикушин при попытке ограбления офиса на улице Малышева, 128, в Екатеринбурге. Другим посетителям и сотрудникам учреждения, ставшими участниками налета, будет оказана психологическая помощь.

В пресс-службе «Открытия» сообщили, что в момент нападения сотрудники банка действовали в соответствии с инструкциями: нажали кнопку тревожной сигнализации, выполнили требования преступника, передали сообщение в службу безопасности. Обезвредить грабителя пытались клиенты банка. Завязалась драка, во время которой был смертельно ранен мужчина. Личность погибшего установлена, по данным Е1, это Олег Лебедев 1966 года рождения. Нападавшего Виталия Дикушина задержали полицейские на месте происшествия.

«Ситуация в Екатеринбурге вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Это не первый случай нападения на офисы финансовых учреждений в регионе. В последнее время здесь также происходили и другие резонансные преступления. Рассчитываем, что руководство правоохранительных органов предпримет все необходимые меры для устранения угрозы безопасности клиентов и сотрудников банков, жителей региона в целом», – заявляет пресс-служба банка.

Екатеринбург, служба информации

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