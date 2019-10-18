После первого снега Екатеринбург встал в километровые пробки

В Екатеринбурге к концу рабочего дня образовались серьезные дорожные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас ситуация на улицах города оценивается в 8 баллов. Особенно трудно проехать по улицам Малышева, Куйбышева, по проспектам Ленина и Космонавтов.

На дорогах фиксируется множество мелких ДТП. Многие водители еще не успели поменять летнюю резину на зимнюю.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.19

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