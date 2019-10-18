Черная полоса: «Автомобилист» потерпел девятое поражение в 11 матчах

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел очередное поражение – на этот раз на домашнем льду от омского «Авангарда». Встреча в КРК «Уралец» завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Для екатеринбуржцев игра началась кошмарно. «Авангард» забил шайбу на 47-й секунде матча, а спустя еще пару минут легко удвоил преимущество в счете. В составе омичей отличись Роб Клинкхаммер и Валентин Пьянов. Только под конец первого периода «Автомобилист» смог пробиться в зону соперника и заработал выгодный штраф соперника. Игрок «Авангарда» с нарушением правил сбил Никиту Седникова и был удален до конца игры.

Хозяева воспользовались большинством, и Анатолий Голышев отыграл одну шайбу. Но после «Автомобилист» так и не смог ничего противопоставить сопернику. Второй период прошел в вязкой борьбе, а в третьей двадцатиминутке «Авангард» уверенно добился победы, забив в ворота Коваржа третью шайбу.

«Претензий по самоотдаче игроков у меня нет никаких. Да, получили быстрые два гола. Это предрешило ход поединка, пришлось отыгрываться с 0-2, а это сложно с такой командой. Но мы все-таки шли вперед. Местами понравилась игра в атаке, мы потихоньку возвращаемся к игре прошлого года. Надеюсь, что мы на правильном пути», – прокомментировал итоги неудачного матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Также он высказался о игре Павла Дацюка. Звездный форвард в семи матчах набрал всего одно очко (0+1), и имеет показатель полезности «минус 3». «Я считаю, что Дацюк сегодня провел просто выдающийся матч. Много сохранял шайбы, отдавал острые передачи. За прошедшие матчи это была его лучшая игра. Как центральный нападающий он был сегодня лучшим на площадке. Естественно, роль опытных игроков в команде велика. Это и поддержка молодых партнеров, нужно вселять в них боевой дух, не опускать руки, идти вперед. Павел все это делает, и оказывает неоценимую помощь тренерскому штабу. Это человек, который постоянно трудится, не дает спуска никому, и за ним тянется вся команда. Я считаю, что он приносит очень большую пользу», – отметил тренер.

Сегодняшнее поражение «Автомобилиста» стало четвертым кряду, а в последних 11 матчах екатеринбургский клуб одержал всего две победы. Но Андрей Мартемьянов не склонен драматизировать ситуацию. «У нас есть системные ошибки. Но они будут всегда, и у всех команд. Мешает только факт, что соперник реализовывает [чужие ошибки] быстро, а у нас с этим пока тяжеловато. Но мы выходим из этой ситуации. Мы с парнями одна команда. Никто никуда не бежит, как с тонущего корабля. Все работают. Поддержка от руководства есть. Доверие пока есть, не знаю, как дальше будет. Я уважаю любое решение [руководства]. Но я вижу, что команда не опускает руки, и это уже здорово», – заключил наставник клуба. Впереди у «Автомобилиста» еще два домашних матча. 21 октября команда сыграет с казанским «Ак Барсом», 25 октября – с магнитогорским «Металлургом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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