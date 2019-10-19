Хозяйка кошек, зарубленных топором, передумала судиться с мужем-убийцей

Жительница Сухого Лога, муж которой отрубил топором головы ее двум кошкам, предварительно избив хозяйку, не намерена добиваться наказания для супруга. Об этом рассказала местной газете сама свердловчанка.

«Я не оправдываю мужа, но мы оба действовали на эмоциях. Одурманенный алкоголем супруг не контролировал себя: меня обидел, хотел причинить еще большую боль… Что касается кошек, в тот день мы планировали ехать в ветеринарию, чтобы их усыпить. Животные много лет прожили у нас и сильно болели последние годы. Видимо, после нашей размолвки муж решил обойтись без ветеринаров. И со злости отправил фото. Снимок меня шокировал, и я обратилась в полицию», – приводит ее слова «Знамя победы».

Женщина сообщила, что спустя время оба супруга «остыли и осознали произошедшее». «Муж очень сожалеет о случившемся, клянется, что такого больше не повторится. Забирать заявление из полиции уже поздно, в суде я планирую пойти на мировую», – добавила она.

Напомним, казнь кошек произошла в июле этого года. Тогда 32-летний житель Сухого Лога, находясь всостоянии алкогольного опьянения, сначала избил свою жену, а когда та сбежала к родителям, решил расправиться с питомцами – Мурой и Кокосом. Он отрубил головы обоим.

«Кошки доверяли своему хозяину безоговорочно и подошли спокойно по очереди к месту казни. После этого, сняв свое преступление на камеру, он отправил фото жене, с припиской «с тобой будет то же самое», – рассказывали «Новому Дню» зоозащитники, отметив, что после жуткой расправы над питомцами женщина обратилась в полицию.

В ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили информацию, отметив, что дело было возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Живодеру грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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